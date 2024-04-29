دبي للاستثمار تضع حجر أساس البرج السكني والفندق في مشروع «دانه بيى» بجزيرة المرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للاستثمار مشروع دانه بيى في جزيرة المرجان، حيث جرى وضع حجر الأساس للبرج السكني والفندق بمشروع «دانه بيى» في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

يمتد مشروع دانه بيى، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، على مساحة 90 ألف متر مربع تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف متر مربع من المساحات الشاطئية، ويتألف من 189 فيلا. وسيوفر برج دانه بيى السكني، الذي يبلغ ارتفاعه 89 متراً، 143 وحدة سكنية

تتألف من شقق بغرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم وشقق بنتهاوس. ويتميز البرج السكني بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ وقربه من منتجع جراند ميلينيوم الذي يتألف من 300 غرفة فندقية.

وقال عبيد السلامي، مدير عام شركة «دبي للاستثمار العقاري»، الشركة المطورة للمشروع والذراع العقارية لشركة «دبي للاستثمار»: بدأنا الأعمال التمهيدية وتجهيز الموقع للبرجين السكني والفندقي في مشروع دانه بيى في جزيرة المرجان، ويشكل وضع حجر الأساس الانطلاقة الرسمية لأعمال البناء والإنشاءات في الموقع.

انطلقت رحلة البناء والأعمال الإنشائية في مشروع دانه بيى عام 2023، ونجح في استقطاب اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، منازل تاون هاوس مؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم وفلل من 4 غرف نوم. وتتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى بشكلٍ مطرد، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات السكنية في الربع الأول من عام 2025. في حين تشمل المرحلة الثانية من المشروع فيلات مؤلفة من 4 و5 غرف نوم ومنازل تاون هاوس. ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول الربع الثاني من عام 2025. وتأتي الأبراج السكنية والفندقية في إطار المرحلة الثالثة من المشروع. كما يتوقع إنجاز الأعمال في البرج السكني بحلول الربع الثالث من عام 2026، والفندق خلال الربع الثالث من عام 2027.

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