مؤسسة كوستار: إشغال فنادق دبي تجاوز 90% خلال عطلة العيد

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشفت مؤسسة "كوستار" المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات أن فنادق دبي سجلت قفزة نوعية في مؤشرات أداء الغرف الفندقية في دبي خلال عطلة العديد وشهر رمضان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات سجلت فنادق دبي مستويات إشغال قوية خلال عطلة عيد الفطر تجاوزت 90%، كما حققت فنادق الإمارة معدلات مرتفعة في مؤشري الإشغال الفندقي ومتوسط سعر الغرفة طوال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر معا.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى مستويات الإشغال اليومي خلال شهر رمضان تم تسجيله يوم الجمعة 29 مارس (بنسبة 78.9%)، والذي تزامن مع عطلة عيد الفصح. في حين وصل متوسط سعر الغرفة الفندقية أعلى مستوياتها يوم السبت الموافق 30 مارس عند 901 درهم.

وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كوستاس نيكولايدس؛ إن معدل إشغال فنادق دبي خلال شهر رمضان، تراوح بين 60% إلى 74%، وباستثناء عطلة عيد الفصح؛ مضيفا: جاء الإشغال الإجمالي أعلى من المستويات التي شهدناها خلال شهر رمضان 2023. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الغرف خلال فترة رمضان ارتفاعاً إضافياً بسبب تداخل موسم العطلات.

وقال نيكولايديس: "مع انتعاش الطلب على الترفيه خلال العيد، قفزت معدلات الإشغال بشكل ملحوظ مقارنة بفترة شهر رمضان". مضيفاً: "أعلنت معظم دول المنطقة عن تمديد عطلات القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى امتداد الطلب السياحي طوال أسبوع العيد وتحقيق أداء ثابت على مدى فترة زمنية أطول".

وأضاف إن متوسط الإشغال الفندقي خلال العيد تخطى حاجز 90%.

وأظهر تقرير الشركة أن احتفالات عيد الفطر لعام 2024 بدأت يوم الأربعاء 10 أبريل، وشهدت دبي أعلى مستويات الإشغال اليومي يوم الجمعة 12 أبريل بنسبة 92.9%. وتم تسجيل أعلى المستويات لمتوسط سعر الغرفة يوم الخميس 11 أبريل عند 891 درهم.

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