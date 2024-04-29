شراكة استراتيجية بين تطبيق "يلا لودو" ومتجر HUAWEI AppGallery لتعزيز تجربة اللعب لدى ملايين المستخدمين

المصدر: البيان

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تمكّن تطبيق "يلا لودو"، الذي يعد أحد أبرز تطبيقات الألعاب على الأجهزة اللوحية في المنطقة لعشاق لعبتي "لودو" و"دومينو"، من الانضمام بنجاح إلى متجر HUAWEI AppGallery. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بتجربة الألعاب إلى مستوى أعلى، وتوفير المزيد من أوقات المرح والترفيه للملايين حول العالم.

متحدثاً عن القوة الدافعة وراء هذا التعاون والالتزام المشترك بالابتكار، قال أحمد بدر، مدير المنتجات في مجموعة "يلا"، "ينبع تعاوننا مع متجر HUAWEI AppGallery من الشغف المشترك بالابتكار وتقديم تجارب ألعاب عالية الجودة. ومن شأن التكامل الناجح لتطبيقنا على المتجر أن يوسع نطاق وصولنا بشكل أكبر إلى المزيد من عشاق الألعاب، حيث تمكنّا من تقديم لعبة "يلا لودو" لجمهور جديد أوسع نطاقاً على أجهزة هواوي وتمكينهم من الوصول بسهولة والاستمتاع بهذه اللعبة المفضلة لدى الجميع."

أداء محسّن وتطوير مبسّط

تمتد الشراكة إلى ما هو أبعد من جذب المزيد من المستخدمين. كما حقق تطبيق "يلا لودو" أقصى استفادة من التكامل مع خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS). واضاف بدر بالقول، "لقد لعبت خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) دوراً محورياً في تبسيط عملية التطوير وجعلها أكثر سلاسة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في تعزيز أداء اللعبة، مما يضمن تجربة لعب غامرة وأكثر جاذبية لجميع لاعبينا."

دعم استثنائي وتسويق استراتيجي

إن ما يقدمه فريق خبراء متجرHUAWEI AppGallery من دعم لا يقدر بثمن يشكل محط تقدير كبير من قبل تطبيق "يلا لودو" وأشار بدر بالقول، "لقد كان العمل مع فريق Huawei AppGallery تجربة رائعة واستثنائية بالنسبة لنا. فقد كان لاستجابتهم ومعرفتهم وجهودهم التسويقية الإستراتيجية بصمة بارزة في انتشار لعبتنا وجذب المزيد من المستخدمين، مما لعب دوراً محورياً في نجاحنا ضمن مشهد الألعاب على الاجهزة المحمولة التنافسي."

الاحتفاء بالتميز في مشهد ألعاب المحمول

تُعد مسابقة "يلا لودو" وبطولة "يلا لودو" AppGallery من دون الاتصال بالإنترنت التي أقيمت في الرياض ومؤخراً في بغداد دليلاً راسخاً على نجاح هذه الشراكة. وتحدث بدر قائلاً، "لقد شكّل الحدث فرصة مواتية لاستعراض المهارات الاستثنائية لمجتمع الألعاب من حولنا، وأبرز أيضاً الدور الكبير الذي يلعبه متجر HUAWEI AppGallery في تطور الألعاب على الاجهزة المحمولة. لقد حققت تلك الفعاليات نجاحاً مذهلاً عكس بوضوح مستوى التميز المتقدم في الألعاب والابتكار."

التطلع إلى المستقبل: نمو مستمر وتركيز على خدمة ورضا المستخدم

بالتطلع نحو المستقبل، تضع "يلا لودو" أهدافها من هذه الشراكة: والتي أوجزها بدر بما يلي، "يتمثل هدفنا الأساسي في توسيع قاعدة مستخدمينا وتحسين انتشارنا العالمي." وأردف قائلاً، "من خلال الاستفادة من شبكة هواوي الواسعة وحضورها الراسخ في السوق، فنحن نسعى إلى تقديم "يلا لودو" إلى جماهير جديدة وترسيخ مكانتنا كمنصة ألعاب رائدة. كما أننا ملتزمون بالتحسين المستمر للعبة من خلال تسخير المزايا والموارد المتطورة لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، مما يضمن تجربة مستخدم فريدة وجذابة للجميع."

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