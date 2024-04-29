الين يرتفع بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاماً في مقابل الدولار

المصدر: وكالات

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عاد الين ليرتفع بشكل كبير الاثنين، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 34 عاماً في مقابل الدولار، في أولى التعاملات.

وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 يناً للدولار، بعدما سجل 160,17 يناً للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، مّا أثار تكهّنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.

وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقّعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.

وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخّم في مارس في الولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأميركي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان الابقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبّب في انخفاض الين في ظل عدم تدخّل الحكومة اليابانية أيضاً في سوق التعاملات لدعم عملتها.

وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرّات عدّة أنّها مستعدّة للتدخّل في حال حدوث تحرّكات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى المضاربة باعتبارها مشكلة كبيرة.

ويأتي ذلك فيما اضطرّ المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المتوقعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2024، ما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.

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