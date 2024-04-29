«ريد سكويريل» تتوسع عالمياً عبر دبي

المصدر: (دبي - البيان )

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أعلنت شركة عقارات «ريد سكويريل» الواقعة في جزيرة وايت بالمملكة المتحدة، عن توسيع أعمالها لتشمل دبي.

وأعرب فريق «ريد سكويريل» عن استعداده لخوض هذا الفصل الجديد، مستفيداً من خبرته وشغفه وتفانيه لتقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء في دبي وخارجها.

ويوفر سوق العقارات النشطة في دبي ثروة من الإمكانات، بدءاً من العقارات السكنية الفاخرة، ووصولاً إلى المساحات التجارية المتطورة وكل ما بينهما.

وبالإضافة إلى التوسع الدولي، تستعد شركة «ريد سكويريل» لتوسيع عملياتها أيضاً في الجزيرة، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة. وفي تعليق له على هذا التوسع، قال تشارلي باناي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد سكويريل»: هذه خطوة كبيرة بالنسبة لشركة أعمال في الجزيرة، وأود أن أشكر جميع عملائنا المخلصين على مر السنين في جزيرة «وايت».

سيظل هناك المزيد من الأخبار المثيرة حول توسعنا. وكانت دبي قد استقطبت 159 مقراً جديداً للشركات العالمية خلال الفترة ما بين 2021 و2023، بحسب بيانات التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والذي أكد أن الإمارة عززت مكانتها مركزاً مفضلاً لكبرى الشركات العالمية، ووجهة للاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار، خلال السنوات الثلاث الماضية.

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