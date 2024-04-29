دبي ضمن أفضل العواصم البحرية في العالم 2024

المصدر: (دبي - البيان )

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حققت دبي تقدماً لافتاً ضمن قائمة «أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2024»، محققة المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً، ومتقدمة بمركزين مقارنة بالمرتبة السابقة لدبي ضمن قائمة 2022، وذلك وفق نتائج تقرير دولي تم إطلاقه في سنغافورة، عن شركتي «مينون إيكونوميكس» و«ديت نورسك فيريتاس جي.إل».

وحسب التقرير، تقدمت دبي في مؤشر أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2024 استناداً إلى 5 عوامل رئيسة تفوقت فيها، وهي: مراكز الشحن، والتكنولوجيا، والموانئ واللوجستيات، والجاذبية والتنافسية، إضافة إلى الجوانب المالية والقانونية، كما أوضح التقرير تقدم تقييم إمارة دبي فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخضراء (الصديقة للبيئة).

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، إن التقدم اللافت الذي حققته دبي ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز موقع دبي الريادي على خريطة العواصم البحرية العالمية.

وأضاف أن وصول دبي إلى مصاف اللاعبين الكبار ضمن القطاع البحري العالمي يؤكد نجاح جهود سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إطلاق مجموعة شاملة من الخطط والمبادرات الهادفة التي أسهمت بشكل كبير في زيادة تنافسية القطاع البحري، وتفعيل دوره الحيوي كمحرك رئيس للنمو المستدام والتنمية، مشيداً بجهود فرق العمل المتخصصة في المؤسسة بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات السابقة المرتبطة باسم دبي، التي تؤكد تضافر الجهود لمواصلة مسيرة الريادة نحو العالمية والارتقاء بالخدمات البحرية في دبي.

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