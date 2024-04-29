التجارة والإنشاء والعقارات في صدارة التراخيص بالإمارات في 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي )

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حافظت أنشطة التجارة الإلكترونية عبر السوشيال ميديا «مواقع التواصل الاجتماعي» وقطاع وأنشطة المقاولات على صدارتها أكثر الأنشطة طلباً للتراخيص التجارية بالإمارات على مدار الأشهر الأربعة منذ بداية العام الجاري.

وتعكس قائمة حديثة لأكثر 10 أنشطة تراخيص ضمن بيانات السجل الاقتصادي تنامي نشاط المشاريع الصغيرة، والتي تعد الأكثر سعياً لتراخيص التأسيس وتراخيص الأنشطة التجارية الإضافية وفي قطاعات رئيسية كالتجارة والإنشاء والعقارات وخدمات الطعام والمشروبات والنقل. ووفق القائمة سجلت المتاجرة عبر مواقع التواصل حوالي 692 ترخيصاً جديداً تلتها أنشطة التجارة العامة حيث تم منح 690 ترخيصاً جديداً لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة خلال تلك الفترة.

كما حققت أنشطة المقاولات بدورها حوالي 644 ترخيصاً جديداً. وواصل قطاع التجارة الإلكترونية اجتذاب سعي بيئة الأعمال عبر أنشطته المختلفة، حيث حقق من خلال نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية 559 ترخيصاً جديداً أيضاً خلال تلك الفترة.

بدوره كانت أنشطة التجارة الخارجية ضمن الأكثر ترخيصاً، حيث سجلت أنشطة شركات الاستيراد حوالي 551 ترخيصاً، وأيضاً أنشطة التصدير 346 ترخيصاً جديداً على مدار الفترة. بينما دخلت القائمة أيضاً التراخيص التجارية الممنوحة لأنشطة تأجير العقارات وإدارتها بحوالي 327 ترخيصاً جديداً منذ بداية 2024.

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