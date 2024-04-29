«التعدين المتحدة» في دبي تستثمر ملياري درهم في مشروع ليثيوم بالأرجنتين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة مشاريع التعدين المتحدة في دبي، تخصيص أكثر من 750 مليون دولار كندي (2 مليار درهم) لتطوير مشروع كبير للمعادن المستخدمة في البطاريات بمنطقة كاتاماركا الأرجنتينية، حيث سيتم استخدام المبلغ على مدار فترة بناء مدتها أربع سنوات تنتهي في العام 2028.

وذكرت الشركة، أن الأمر استغرق عامين من المفاوضات مع المسؤولين الحكوميين وغيرهم لتحويل المشروع إلى حقيقة واقعة، حيث قال برادلي بيلستيكر مؤسس الشركة: «هذا سيكون واحداً من المشاريع الرائدة في إنتاج الليثيوم الوطني».

وستتولى شركة مارين ليثيوم التابعة للشركة تطوير الموقع، ومن المتوقع أن يخلق المشروع حوالي 700 وظيفة خلال مرحلة البناء مع المساهمة بحوالي 230 مليون دولار كندي (615 مليون درهم) في الاقتصاد المحلي.

وشكلت صادرات الليثيوم 23% من إجمالي صادرات التعدين الأرجنتينية العام الماضي، وهناك خمسة مشاريع أخرى قيد التنفيذ حالياً في محافظات كاتاماركا وخوخوي وسالتا، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال العامين المقبلين.

وتعد كاتاماركا أكبر منتج لليثيوم في البلاد، حيث تنتج حوالي 20.000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم سنوياً.

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