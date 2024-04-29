6.3 % نمواً في ثروات النساء القابلة للاستثمار في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بحوث أجرتها شركة «UBS» لإدارة الثروات في 2023، أن 62% من النساء يرغبن في مزيد من المعلومات حول الاستثمار، حيث يشير 52% منهن إلى نقص التعليم المالي كعائق كبير.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزيد معدل نمو الثروات القابلة للاستثمار للنساء في الشرق الأوسط بنسبة 6.3% من عام 2021 إلى 2025، متجاوزاً معدل النمو للرجال. وتسلط جمعية مجال الاستثمار البديل الضوء على إنجازات المرأة وتؤكد دعم مسيرتها في نجاح قطاع التمويل.

وأعلنت جمعية مجال الاستثمار البديل «CAIA»، عن تسلمها جائزة أفضل جمعية في مجال الاستثمار البديل في المنطقة، حيث حصلت على الجائزة خلال «مؤتمر جوائز رائدات الأعمال 2024» الذي استضافته بيركلي الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تم تكريم لورا ميرليني في «مؤتمر وجوائز رائدات الأعمال 2024»، المديرة التنفيذية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في جمعية «CAIA»، بوصفها أكثر امرأة مؤثرة في مجال الاستثمارات المالية، إذ تؤكد إنجازاتها أهمية تنوع الجنسين المهني، وتلهم التزام «CAIA» المستمر بتعليم المرأة ودورها القيادي في مجال الاستثمارات البديلة.

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