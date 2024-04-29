الإمارات أكبر شريك تجاري لرواندا في 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير حديث صادر عن مجلس تنمية رواندا أن دولة الإمارات كانت أكبر شريك تجاري للصادرات الرواندية خلال عام 2023؛ حيث استحوذت على أكثر من نصف السلع المباعة رسمياً خارج البلاد.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «نيو تايمز» من مجلس تنمية رواندا أن إيرادات الصادرات السلعية بلغت 2.47 مليار دولار.

وبلغت التجارة الرسمية، 1.67 مليار دولار، حيث استحوذت الإمارات على سلع بقيمة 951.1 مليون دولار (نحو 1.2 تريليون فرنك رواندي) أو 56.9%، وكانت البضائع الأساسية هي المعادن ومنتجات البساتين.

تقرير

وأظهر التقرير السنوي لمجلس تنمية رواندا لعام 2023 أن إجمالي إيرادات الصادرات الرواندية قد بلغ 3.5 مليارات دولار، بزيــــــــــــادة قدرهـــــــــــا 17.2% مقارنــــــــــة بعائـــــــــــــدات عـــــــــــــام 2022. وفي الفترة نفسها، تجاوزت إيرادات صادرات الخدمات مليار دولار بقليل، ما يعني زيادة بنسبة 18.4% مقارنة بأداء العام السابق، وذلك بفضل التعافي في قطاع السفر بشكل رئيسي.

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