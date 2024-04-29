12.2 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السلعية بين الإمارات والكويت 2023

المصدر: الكويت - وام

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أكد عبد الله حمد الجوعان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والكويت، إذ بلغت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية 12.2 مليار دولار خلال العام 2023، بنمو يصل إلى 2 %، مقارنة بـ 10.5 مليارات دولار في العام 2019.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش انعقاد انطلاق فعاليات «معرض وملتقى الشركات الإماراتية» بدولة الكويت، إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً، مشيراً إلى سعي البلدين إلى تعزيز التعاون والتكامل في شتى المجالات، بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وأفاد بأن النمو التجاري الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، يؤكد متانة العلاقات التجارية الثنائية، لافتاً إلى الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية، حيث يعد هذا القطاع الحيوي رافداً أساسياً لنمو وتطوير أعمال واقتصادات البلدين.

تكامل

وقال: «التعاون مع دولة الإمارات، يؤكد على التكامل الذي نطمح له، حيث تضم دولة الإمارات العديد من الشركات الكويتية الاستثمارية، وهنا في الكويت، لدينا شركات إماراتية تستثمر في مختلف القطاعات، وأبوابنا مفتوحة دائماً لتوسيع الاستثمارات وتعزيز هذه الشراكات».

وحول معرض وملتقى الشركات الإماراتية بالكويت الشقيقة، أكد أهمية هذا الحدث، الذي يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ويسهم في عقد الصفقات الاستثمارية الناجحة، موضحاً أن المعرض والملتقى، يعد فرصة مثالية لالتقاء الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت منصة واحدة، لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة، ما يساعد في فتح آفاق جديدة للشركات الإماراتية والكويتية.

وأعرب وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلعه لمواصلة تنظيم هذا المعرض والملتقى بشكل دوري، كونه يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد دعم القطاع الخاص الخليجي، وجعله قطاعاً فاعلاً ونابضاً فـي المنطقة، ليسهم في تعزيز وتطوير اقتصاديات البلدين في شتى المجالات، لافتاً إلى حرص الكويت بكافة مؤسساتها على الاستمرار فـي العمل مع دولة الإمارات، لتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق الإماراتية.

وانطلقت فعاليات معرض وملتقى الشركات الإماراتية، أمس، بتنظيم من سفارة دولة الإمارات في الكويت، وبالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة الكويتي.

وتقام فعاليات المعرض والملتقى على مدار يومي 28 و29 أبريل، بحضور عدد من قادة ومسؤولي القطاع الاقتصادي في البلدين، وبمشاركة 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.

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