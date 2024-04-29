وفد من غرفة الفجيرة يزور معرض «كانتون» في الصين

المصدر: كانتون- وام

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زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، معرض الصين الدولي «كانتون 2024» في مرحلته الثانية، من دورته الـ 135، خلال الفترة من 23 - 27 أبريل الحالي المقام في مدينة غوانزو إحدى مدن مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وضم الوفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كلاً من خالد محمد الجاسم، رئيس لجنة ريادة الأعمال، وأحمد حسن اليماحي، نائب رئيس اللجنة، وفطيم عبيد الشحي، مقرر اللجنة، وعدداً من خريجي الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أصحاب الرخص التجارية والمشاريع الصغيرة، وموظفين من الغرفة.

وأكد خالد محمد الجاسم، أن مشاركة وفد الغرفة في معرض كانتون، يأتي في إطار ما توليه الغرفة ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهمية لما يتيحه المعرض من فرص للاطلاع على أحدث المنتجات الصناعية والتكنولوجية، والاستفادة من الخبرات الصينية، لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكون معرض «كانتون» من أكبر المعارض التجارية على مستوى العالم، من حيث المساحة ونوعية المنتجات المختلفة التي تعرض فيه والتي تشتمل على الإلكترونيات، والماكينات، والآليات، ومواد البناء، والديكور.

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