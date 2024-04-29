إطلاق «سمانا ليك فيوز» بمليار درهم في مدينة دبي للإنتاج

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري، مشروع «سمانا ليك فيوز»، بقيمة استثمارية مليار درهم (272.2 مليون دولار). يقع المشروع في مدينة دبي للإنتاج. ويقع المجمع السكني بجانب البحيرة في الحي، وهو استمرار لالتزام سمانا باستثمار 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في العقارات الإماراتية هذا العام.

من المقرر افتتاح المشروع في أكتوبر 2027، واعداً المستثمرين ومالكي المنازل والمستخدمين النهائيين بأسلوب حياة عالي الجودة، وعائد استثماري مرتفع.

وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «يعد مشروع سمانا الجديد، بدايةً لتوسيع نطاق مشروعاتنا لنقدم بعداً جديداً من التصاميم المخطط لبنائها بالقرب من المشاريع المواجهة للبحر. يجمع المشروع بين الفخامة والراحة وأسلوب الحياة النابض بالحياة. نقوم بتطوير مشاريعنا بالقرب من الواجهات البحرية، استجابةً لطلبات مستثمرينا».

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