189 مليوناً أرباح «المصرف» بنمو 43 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 189 مليون درهم لعام 2023، مقارنة بأرباح صافية بلغت 132 مليون درهم في عام 2022، أي بزيادة قدرها 43 %. وقد جاء النمو في صافي الربح نتيجة لتحسُّن الأداء التشغيلي بفضل ميزان الأصول والالتزامات المواتية وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت ودائع العملاء إلى 14.750 مليوناً مقارنة بـ 14.130 مليون درهم في عام 2022 كما ارتفعت محفظة استثمارات المصرف بنسبة 44 % لتصل إلى 3.836 ملايين درهم مقارنة بـ 2.658 مليون درهم في عام 2022. ويُعزى ذلك الارتفاع إلى الزيادة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

وكجزء من إدارة الميزانية العمومية النشطة، ارتفعت القروض بين البنوك إلى 2.042 مليون درهم من 1.792 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 14 %، في حين انخفض صافي القروض والسلف بشكل طفيف إلى 12.901 مليون درهم في عام 2023 من 13.422 مليون درهم في عام 2022 مع استمرار المصرف في التخلُّص من المخاطر وحيازته لأعمال جديدة منتقاة بشكل جيِّد. ولا تزال الميزانية العمومية قوية حيث تتفوق نسب كفاية رأس المال ومقاييس السيولة بشكل جيد على المتطلبات التنظيمية.

وقال فرحات عمر بن قداره، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدني أن أعلن عن تحقيقنا عاماً آخر من النمو الملحوظ في صافي الأرباح، بفضل استراتيجية عملنا الواضحة والمحددة، ومجموعة منتجاتنا المناسبة، وخدمة العملاء الاستثنائية. ويبقى تركيزنا الدؤوب على تقديم المنتجات والخدمات التي تتناسب مع رغبات عملائنا ومواصلة استخدام أحدث التقنيات والخدمات لتعزيز تجربتهم المصرفية».

من جانبه، علق شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي بالإنابة قائلاً: «نحن فخورون للغاية بمجموعة النتائج القوية التي حققها المصرف في عام 2023، إن هذه النتائج الإيجابية توفّر دليلاً واضحاً على فعالية استراتيجية أعمالنا، والمرونة في أعمالنا الأساسية والتحسين الواضح في جودة الأصول. وكان هذا مدعوماً بميزانية عمومية صحية، وكفاية رأس مال قوية، والتحسن السليم في جودة الأصول، والنجاح في الاستفادة من التكنولوجيا.

وأضاف: بالنسبة للمستقبل، فإننا سنواصل العمل على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا، وإننا واثقون من قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا من خلال الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققناه على مدى السنوات الماضية.

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