900 خبير عالمي في قمة «AIM» للاستثمار 7 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم قمة «AIM» للاستثمار 2024، خلال دورتها الثالثة عشرة التي تنطلق 7 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ما يزيد على 450 جلسة حوارية، بمشاركة 900 متحدث وخبير من حول العالم، بالتعاون مع 330 شريكاً محلياً ودولياً، 24 منهم شركاء داعمون للمؤتمر الرئيسي.

وتقام قمة «AIM» للاستثمار 2024 تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً».

وتهدف قمة «AIM» للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة «أيم» العالمية، المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى توفير منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث التحديات التي يواجهها العالم والخروج بحلول مبتكرة، إضافة إلى استعراض أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.

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