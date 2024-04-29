«ريسبونس بلس» توزع 20 مليون درهم أرباحاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة، عن توزيع أرباح بقيمة 20 مليون درهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وتم الإعلان عن ذلك والمصادقة عليه من خلال الجمعية العامة السنوية التي عقدت في 26 أبريل في مقر ريسبونس بلس ميديكال. وسيمكن القرار مساهمي شركة ريسبونس بلس ميديكال من الحصول على 0.10 درهم للسهم الواحد، حيث يشكل إجمالي مبلغ الأرباح 10 بالمائة من رأسمال الشركة.

يجب على مساهمي ريسبونس بلس ميديكال، الذين يرغبون في تحصيل أرباحهم، مراعاة أنه تمّ تحديد تاريخ آخر استحقاق (LED) في 2 مايو 2024، يليه تاريخ توزيعات الأرباح السابقة (EXD) في 3 مايو 2024، وتاريخ إغلاق السجل (RCD) في 6 مايو 2024.

كما سلّطت الجمعية العامة السنويّة لريسبونس بلس ميديكال الضوء على رحلة نمو الشركة، حيث أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 49.39 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023، مقارنة بـ 29.31 مليون درهم المسجلة في العام السابق - بزيادة قدرها 68%. ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 345.36 مليون درهم حتى 31 ديسمبر 2023 مقابل 320.86 مليون درهم في العام السابق.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: حققت شركة ريسبونس بلس ميديكال نمواً قوياً في عام 2023، ويؤكد الإعلان عن توزيعات الأرباح بقيمة 20 مليون درهم التزامنا بمكافأة مساهمينا على ثقتهم واستثمارهم في رحلة نمو الشركة. تركز ريسبونس بلس ميديكال على تجاوز التوقعات فيما يخص التميز التشغيلي، وتضخيم عوائد الاستثمار، وتحسين رضا العملاء. ولتحقيق ذلك، فإننا نتطلع إلى توسيع خدماتنا لتشمل قطاعات أعمال مختلفة في مجال الرعاية قبل دخول المستشفى، والتركيز على التآزر التشغيلي وفعالية التكلفة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضاف د. روهيل راغافان: نحن في وضع جيد لتحقيق نمو قوي في السنوات المقبلة، مدفوعين برؤية قيادتنا ومجلس الإدارة، وبدعم من خبرة فريقنا وثقة المساهمين لدينا.

تضم شركة ريسبونس بلس القابضة، شركة ريسبونس بلس ميديكال، التي تدير أكثر من 320 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتتميز بقائمة عملاء من الدرجة الأولى وحضور متفرد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند. كما تضم المجموعة شركات تابعة أخرى مثل بروميثوس ميديكال، أوكيو ميد كلينك، شركة ريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبيّة، ومركز هيلث تك للتدريب.

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