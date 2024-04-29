بنك الشارقة يدير إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لـ«الكويت الدولي»

المصدر: الشارقة - وام

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أعلن بنك الشارقة، اختياره مدير إصدار رئيسياً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات ونصف لصالح بنك الكويت الدولي (KIB) وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال، انسجاماً مع التزامه بتعزيز وتوسيع حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ 2021 وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار، ويأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عام 2019 و2020 على التوالي.

ولقيت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين نتج عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق ونتيجة لذلك فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنوياً وهو أقل بـ 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار لصالح بنك الكويت الدولي حيث تعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه الكرام كما تظهر أيضا كفاءتنا في قيادة صفقات أسواق رأس المال على الصعيد الإقليمي.

وأضاف: هذا الإصدار الناجح ليس فقط دليلاً على قدرة بنك الكويت الدولي على الوصول إلى أسواق الصكوك بفعالية بل يعكس أيضا الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون الدوليون والإقليميون لقوة البنك المالية وأدائه التشغيلي حتى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية ما يضع معياراً جديداً لأضيق فارق تم تحقيقه لإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA).

واختتم خديري بالقول: يشكل نجاح هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة للشركات والمؤسسات المالية المتواجدة في الدولة وخارجها وسنستمر في بذل الجهد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنك الشارقة.

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