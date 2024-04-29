دبي تستضيف معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار 11 مايو

المصدر: دبي - البيان

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سيُعقد المعرض العقاري والاستثماري الأضخم في الفلبين، معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار، في دبي مرة أخرى في الفترة من 11 وحتى 12 مايو.

وستقام الفعالية السنوية لهذا العام في فندق بريستول بديرة دبي، بهدف تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للفلبين، وتعزيز مكانة البلاد مركزاً استثمارياً رئيساً في منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وحققت الفلبين في سنة 2023 نمواً اقتصادياً ملحوظاً، إذ تجاوزت اقتصادات آسيوية رئيسة بنسبة نمو بلغت 5.6% في الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت التحويلات المالية الخارجية رقماً قياسياً جديداً بلغ 136.5 مليار درهم، ما دفع الزخم الإيجابي لسوق العقارات.

وتبرز زيادة الطلب على العقارات في الفلبين، وخاصة من الفلبينيين العاملين في الخارج والمستثمرين الأجانب، جاذبية البلاد مركزاً استثمارياً.

وتسلط مشاركة شركات الاستثمار العقاري الرائدة في الفلبين كونها عارضين رئيسين متكررين في هذا الحدث المرتقب لهذا العام، الضوء أيضاً على الإرث الدائم لأهمية معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار في مشهد الاستثمار.

وفي بيان، أشاد ألفونسو فير سفير الفلبين لدى دولة الإمارات، بالمعرض، قائلاً: «تبرز عودة معرض الفلبين للعقار والاستثمار هذا العام النمو القوي لقطاعي الاستثمار والعقارات في الفلبين، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدل هذا النمو على الثقة المتزايدة بالاقتصاد الفلبيني، وأشيد بمجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا لتنظيم هذا الحدث الذي يجمع بين المطورين العقاريين الرائدين من الفلبين لتشجيع الاستثمار من المستثمرين الفلبينيين والأجانب».

وأكد مارفورد أنجيليس، القنصل العام الفلبيني في دبي، إسهام المعرض في عرض فرص الاستثمار وتمكين المهنيين ورجال الأعمال الفلبينيين، قائلاً: «لم يكن المعرض، الذي يعد منصة محورية، مجرد عرض لأفضل فرص الاستثمار لأبناء جاليتنا فحسب، وإنما يؤدي أيضاً دوراً جوهرياً في تغيير الصورة النمطية للعمال الفلبينيين المهاجرين من عمالة قليلة المهارة إلى صورة للمهنيين المتمكنين ورجال الأعمال الناجحين».

وأعربت كارين ريمو، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لمجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا، منظم معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار، عن ثقتها بالفلبين قوة اقتصادية رئيسة، وأكدت التزام المعرض تعزيز مكانتها وجهة استثمارية رائدة، مشيرة إلى أنَّ معدل النمو المتوقع للفلبين هذا العام والذي يبلغ 6.4% يجعلها قوة اقتصادية حقيقية في منطقة آسيان

وصرح فينس آنج، مدير العمليات لمجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا، عن أهداف المعرض النبيلة: «انبثقت فكرة معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار من رغبة مجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا في رؤية كل فلبيني مغترب ينعم بالنجاح حتى بعد التقاعد، ولا تزال هذه الرؤية قوية حتى اليوم».

وأضاف: «ندعو الفلبينيين والمستثمرين الآخرين المقيمين في الإمارات للانضمام إلينا في النسخة العاشرة من المعرض، وسنعمل معاً على تعلم كيفية إدارة أموالنا، والاستثمار بذكاء، واكتساب مهارات جديدة لمستقبل أفضل، إذ يهدف هذا الحدث المجاني الذي يستمر يومين إلى مساعدتنا على اتخاذ قرارات مدروسة اليوم من أجل غد أكثر إشراقاً».

ويعرض معرض الفلبين العاشر للعقار والاستثمار مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات العقارية والمالية والتجارية، إضافة إلى أكثر من 50 عرضاً تقديمياً رئيساً ومنتدى يشارك فيها أكثر من 50 خبيراً صناعياً وقائداً من كبار شركات التطوير العقاري في الفلبين، إلى جانب شركات ومؤسسات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

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