«معرض إيكرس العقاري» ينطلق في دبي للمرة الأولى 16 مايو

المصدر: دبي- البيان

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تستعد إمارة دبي لاستضافة النسخة الأولى من «معرض إيكرس العقاري» الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 16 حتى 19 مايو المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة ورعاية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان في حدث عقاري استثنائي.

ويهدف المعرض لتوفير منصة مثالية ومميزة لدعم شركات التطوير والاستثمار العقاري داخل الدولة وخارجها من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات، بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص في كافة القطاعات والمجالات، وما تقدمه الدولة من تسهيلات ومبادرات وتشريعات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

ويجمع المعرض تحت سقف واحد كافة المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير والاستثمار العقاري والوسطاء العقاريين وشركات إدارة العقارات والمشاريع والبنوك والمؤسسات المالية في مجال العقارات وشركات التكنولوجيا العقارية ومواد البناء والمقاولات للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى، وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات التي يزخر بها أحد أكثر القطاعات حيوية في الدولة، كما سيسلط الضوء على أحدث وأهم المشاريع والفرص العقارية في دولة الإمارات، إلى جانب عدد من المشاريع العقارية في المنطقة والعالم وآخر الاتجاهات والتطورات وما وصلت إليه التكنولوجيا العقارية في عالم صناعة العقار.

تجربة استثنائية

وصرح سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض إيكرس العقاري في دبي قائلاً إن: «اللجنة المنظمة للمعرض تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص العقارية البارزة في دولة الإمارات، موفرةً منصة عالمية للشركات في مجال الاستثمار والتطوير العقاري لعرض مشروعاتها الجديدة، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود لجذب المستثمرين والباحثين عن فرص عقارية فريدة من أنحاء العالم، مع التركيز على فعاليات تعزز الفرص للتواصل مع كبار المطورين، والتعرف على أحدث المشروعات والتوجهات في السوق العقاري المحلي والدولي»، مؤكداً أن المعرض يعكس تنوع الاستثمارات العقارية في ظل استدامة ازدهار سوق العقارات في دولة الإمارات، مشيداً بالبيئة الاستثمارية المواتية في الإمارات، التي تدعمها توقعات بمزيد من النمو في قطاع العقارات، مدفوعاً بالمبيعات القوية في العام الماضي والآفاق الإيجابية للسنة الجارية.

ويُشار إلى أن دبي تعتبر وجهة رئيسية للمستثمرين العقاريين، محلياً وعالمياً، بفضل موقعها الاستراتيجي، واقتصادها المستقر والمتنوع، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأكد السويدي على التزام المنظمين بضمان تجربة استثنائية للمشاركين في المعرض، مع التركيز على فرص بناء علاقات تجارية طويلة الأمد، داعياً المستثمرين والمهتمين بالقطاع لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

قوة دفع إضافية

ويأتي الحدث الذي تنظمه ليدر لتنظيم المعارض لإعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص وزيادة الزخم في الأسواق العقارية بدولة الإمارات، التي شهدت قفزات نوعية حيث بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية حوالي 765.1 مليار درهم على مستوى الدولة بنهاية العام الماضي، إلى جانب الاستفادة من المكانة العالمية التي تحتلها إمارة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم تطوراً ونمواً وجذباً للاستثمارات العالمية في ظل توقعات الخبراء في القطاع باستدامة ازدهار سوق العقارات في إمارة دبي وتحقيق مؤشرات نمو إضافية تعززها المبيعات العقارية التي حققها القطاع العام الماضي.

برنامج متكامل من الفعاليات

كما يقدم المعرض كما اعتاد على مدار دوراته السابقة برنامجاً متكاملاً ومتنوعاً من الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية والمجانية على مدار أيام المعرض والتي تتناول الكثير من المحاور والموضوعات إضافة إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات في القطاع العقاري وأحدث الأنظمة التكنولوجية العقارية التي تنجح دائماً في الاستحواذ على اهتمام الزوار والعاملين والمهتمين بالشأن العقاري ويقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بالقطاع العقاري.

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