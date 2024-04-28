مركز دبي المالي العالمي يحقق نمواً قياسياً بنسبة 23% وبقيمة 2.6 مليار دولار في إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مكانته كمركز عالمي رئيسي لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المُكتتبة في تاريخه المُمتدِ على مدى 20 عاماً بما يقارب 2.6 مليار دولار في العام 2023، بزيادة 23% مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام 2022.

ودعماً للارتفاع القياسي في إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة، أعلن المركز أيضاً عن زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك أول عملية لإعادة نقل مقر إحدى شركات التأمين الأسير العاملة في جزيرة جيرنزي البريطانية.

وعزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كمركز عالمي رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة، التي تمثل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، وذلك بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى التي تتيح إقامة شراكات مع الوكلاء والوسطاء.

علاوة على ذلك، تفضل شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأسير، وكالات التأمين العامة، ووكلاء "لويدز"، والشركات الاستشارية، وشركات الامتثال، ومنظمات إدارة المخاطر، ممارسة أعمالهم من مركز دبي المالي العالمي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتركيز على المشاريع المستدامة، وانخفاض انتشار أنشطة التأمين في المنطقة. وقد تم تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي بصورة أكبر من خلال معدل الابتكار الثقافي الذي يتضمن الدمج المستمر للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأساليب التوزيع الجديدة التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع.

ومن بين الشركات التي انضمت إلى قطاع التأمين المزدهر في مركز دبي المالي العالمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، "هينسلي وين فورلونج بارتنرز (ميدل إيست)، و"وكالة سوان لإدارة التأمين"، و"وايكا لإعادة التأمين (مركز دبي المالي العالمي)"، و"واي أو ايه لإدارة المخاطر المحدودة"، و"مجموعة أوكتير"، و"بارنتس لإدارة المخاطر"، و"بهارات ري جلوبال"، و"شديد لوساطة إعادة التأمين (مركز دبي المالي العالمي)"، و"بكس ري المحدودة"، و"أليف"، و "أرك للتأمين وإعادة التأمين المحدودة"، و"باسيفيك برايم إنترناشيونال"، و"بروتون لإعادة التأمين"، التي تعد أول شركة حاصلة على ترخيص لاختبار الابتكار في مجال التأمين.

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن أكثر من 120 من شركات التأمين، وإعادة التأمين، والتأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، بما يؤكد مجدداً على مكانتنا الراسخة كمركز عالمي لهذا القطاع. وتتيح منصتنا للعملاء الاستفادة من إمكاناتها في تحقيق طموحاتهم في النمو، وهو ما انعكس في تحقيق ما يقارب 2.6 مليار دولار في إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة خلال عام 2023، ما يعد الأعلى في تاريخ المركز. ويعكس استمرار شراكتنا مع ’جلوبال ري إنشورنس‘ في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين التزام مركز دبي المالي العالمي نحو مواصلة قيادة النمو الاقتصادي ومستقبل القطاع المالي".

ويشارك مركز دبي المالي العالمي أيضاً في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين، أحد أكبر فعاليات التأمين العالمية، والذي من المقرر أن يجمع أكثر من 1300 مشارك، بزيادة مشاركة قاربت 20% عن العام الماضي، من أكثر من 73 دولة في الفترة من 29 إلى 30 أبريل في منتجع أتلانتس النخلة، دبي. ويضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين، منهم فيكي كارتر، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال كابيتال سوليوشنز"، وأندرو هورتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة QBE. وتشمل المواضيع الرئيسية التي يتناولها مؤتمر هذا العام والتي من شأنها المساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع، جذب رؤوس الأموال، وبناء القدرات، واحتضان الابتكار، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع تغير المخاطر، وتطوير المواهب. وسيعرض الحدث أيضاً عرضاً تقديمياً على غرار برنامج ريادة الأعمال والابتكار "شارك تانك" يقدمه المشاركون من "مختبر لويدز"، وهو أحد برامج المسرّعات والمُصمم لتحفيز الابتكار في قطاع التأمين.

وكشف استطلاع للرأي أجري في مؤتمر دبي الدولي للتأمين في عام 2023 أن 87% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم بسوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والفرص الاستراتيجية التي يوفرها. وكشف الاستطلاع أن مجالات الأعمال المتعلقة بالممتلكات والصحة والطاقة والمخاطر السيبرانية والمسؤولية تحظى بأكبر قدر من الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي عام 2023، أعرب 85% من المشاركين عن ثقتهم بتجديد وثائق التأمين وقدرتهم على الاحتفاظ بالعملاء.

وساهم مركز دبي المالي العالمي على مدار العشرين سنة الماضية، في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، واستقطاب المواهب والخبرات التقنية في مختلف القطاعات للوصول إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ويضم المركز أيضاً عدداً من أشهر شركات وساطة التأمين، منهم خمسة من بين الكيانات الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "AM Best" للتصنيف الائتماني في قطاع التأمين. وقد ساهم ذلك في دعم النمو القوي في أقساط التأمين التي تتم عن طريق الوساطة بنسبة 61% مقارنة بعام 2022، متجاوزة حاجز 2 مليار دولار ، بما يؤكد مجدداً مكانة مركز دبي المالي العالمي كسوق عالمي للاستثمار في التأمين وإعادة التأمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز