«فت ان جلام» يفتتح أكبر فروعه في أبوظبي بالريم مول

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «فت ان جلام»؛ النادي الفاخر المخصص للسيدات فقط في الإمارات، أكبر فروعه في العاصمة داخل الريم مول الفخم في أبوظبي. ويضم النادي الضخم مرفقاً حديثاً تبلغ مساحته 36.500 قدم مربع، ويعد أكثر من مجرد نادٍ رياضي، فهو حركة بدنية تمكن المرأة من اكتشاف قوتها وإمكاناتها.

وقالت هيلينا حجازي، مؤسس «فت ان جلام»، تعليقاً على إطلاق الموقع الجديد لعلامتها التجارية: «يسرنا تقديم مزيجنا الرائع من عروض اللياقة البدنية الفاخرة الفريدة من نوعها لمنطقة أبوظبي وتجسيدها بأكبر موقع لنا، نعتقد أن الجميع يستحقون خوض تجربة لياقة بدنية استثنائية للحفاظ على تحفيزهم وإلهامهم، ويكمن هدفنا في تسهيل عملية الوصول إلى ذلك في المزيد من المناطق في الإمارات».

وبالتماشي مع هدفهم الذي يكمن في تمكين المرأة الإماراتية من خلال اللياقة البدنية ودعم عافيتها، اختار نادي «فت ان جلام» بعناية مدربات شخصيات معتمدات واختصاصيات تغذية لتقديم برامج مصممة خصيصاً حسب احتياجات كل شخص. وكمكافأة للأعضاء اللواتي تبحثن عن مصدر للإلهام الجمالي أثناء ممارستهن للتمارين، يضم النادي الضخم تصاميم داخلية لأعمال فنية فخمة صممتها فنانات شعبيات في المنطقة.

وبعد تحقيقه نجاحاً ملحوظاً في مواقعه الثلاثة في دبي، يعد المرفق الجديد الفرع الرابع لنادي (فت ان جلام) في الإمارات، ويعزز التزام العلامة التجارية في إعادة تشكيل وتقوية لياقة المرأة البدنية، وصحتها، وعافيتها الشاملة في دولة الإمارات. وتضم وجهة اللياقة البدنية الشاملة في أبوظبي 6 استوديوهات فخمة، بالإضافة إلى مساحة مجهزة بالكامل لممارسة التمارين، ومقهى لتناول البروتين، ومناطق للتدليل، وفعاليات مجتمعية، ومتجر للبيع بالتجزئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز