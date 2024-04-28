«أواكين» يطلق في «أتلانتس ذا رويال» رحلة تعزز الصفاء الذهني

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتيح مركز أواكين الصحي بفندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي لزواره رحلة فريدة تعزز الصفاء الذهني، والصحة البدنية، ومشاعر البهجة والسعادة، عبر العلاجات الصحية الفاخرة المستوحاة من عناصر الطبيعة، ويتيح الفرصة للزوار لتعزيز القوة الجسدية والذهنية، وإعادة التناغم الروحي والعاطفي، من خلال العديد من الخيارات المتاحة داخل المركز أو خارجه في الهواء الطلق، بما في ذلك فصول التمارين الجماعية، والصالة الرياضية، ومسبح فسيح بطول 25 متراً، حيث يمكن ممارسة التدريبات المائية، بالإضافة إلى جلسات التمارين المتواترة عالية الكثافة على طول الشاطئ الممتد لمسافة كيلومترين.

وتتوافر في «أواكين» عدد من أفخم المرافق الداخلية والخارجية المفتوحة في الهواء الطلق، بما في ذلك 15 من أجنحة العلاج، مع جناح مخصص لكبار الشخصيات، وأجنحة علاج مخصصة مزودة بمدافئ، وصالونات العناية بالبشرة والأظافر وتصفيف الشعر للرجال والنساء، ومزايا أخرى لا حصر لها. هذا بالإضافة إلى حمام سنسوريم الأكثر تميزاً، حيث يقدم أرقى الخدمات العلاجية المستوحاة من عناصر الطبيعة الأربعة، لتجربة حسية غامرة من العناية الذاتية امتثالاً بأعلى المعايير العالمية.

ويملك «أواكين» خط إنتاج محلي داخل دولة الإمارات لتطوير مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، والجسم المُعدة بحسب الطلب من المكونات العربية الأصيلة. واستُلهمت هذه المنتجات من وحي عناصر الطبيعة الأساسية الأربعة بما في ذلك الأرض، والنار، والماء، والهواء التي ترمز كل منها إلى أحد الجوانب الإنسانية سواء الذهنية، أو الجسدية، أو العاطفية، أو الروحية. وتستهدف الوجهة الفاخرة القضاء على التوتر والقلق والمشاعر السلبية الناتجة عن وجود الطاقات ذات الاهتزازات المنخفضة، عبر رفع ترددات وذبذبات الطاقة الإيجابية داخل جسم الإنسان، لتبدأ رحلة فريدة من التحول الذاتي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز