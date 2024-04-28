«سيكس سينسز ويزيدنسز» أحدث إضافة لفخامة دبي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقوم شركة «سيليكت غروب» للتطوير العقاري في دبي، ببناء ما تقول إنه سيكون أطول برج سكني في العالم، بارتفاع 517 متراً في منطقة مرسى دبي. وقالت إن مشروع «سيكس سينسز ويزيدنسز» المكون من 122 طابقاً سيمثل فصلاً جديداً في الحياة فائقة الفخامة. وسيحتوي البرج على 251 شقة، وسطح معلق في الطابق 109، وعيادة، واكتمل بناء المشروع بنسبة 25% حتى الآن، ومن المقرر تسليمه في عام 2028.

وقال «موقع كونستركشن ويك» حول معنى فائقة الفخامة، إن جميع وحدات المبنى التي تراوح بين غرفتين إلى 5 غرف تم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الفنج شوي، والاستلهام من الطبيعة، وعلاقة الطاقة بالمساحة، إضافة إلى عيادة تهتم بتحسين الصحة، وغرف ذات تركيز مرتفع من الأوكسجين، والعلاج بالأصوات الصادرة من الكريستال، حيث تعتبر الحمامات الصوتية إحدى الممارسات الشائعة في عالم التشافي حاليا، فضلاً عن أعمال فنية تحسن الحالة المزاجية، وتعتبر المنازل الصحية التي تعمل على تشافي سكانها توجهاً جديداً في البناء المعماري في دبي.

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