«سينو بوم» الصينية تفتتح منشأة جديدة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «سينو بوم»الصينية، المتخصصة في مجال تصنيع المعدات للعمل على الارتفاعات، عن افتتاح مركز جديد للمبيعات والخدمات في دبي.

وتتضمن المنشأة الجديدة مكاتب وورش عمل ومستودع لتخزين معدات جديدة تشمل الرافعات المقصية ورافعات الـ boom ورافعات الأعمدة الرأسية بالإضافة إلى قطع الغيار. كما سيرابط فريق المبيعات والدعم المحلي في المنشأة الجديدة.

وقالت سوزان شي، الرئيس التنفيذي للشركة خلال حفل الافتتاح الرسمي: «خطتنا واستراتيجيتنا بسيطة للغاية، نريد أن نقدم لعملائنا خدمة عالمية المستوى على المستوى المحلي، وهذا يعني توفير الخدمة والدعم وقطع الغيار، وبالطبع منصات عالية الجودة وتصميم جيد».

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