مساهمو «أدنوك للإمداد والخدمات» يصوتون على توزيع 477 مليون درهم أرباحاً

المصدر: أبوظبي - وام

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تعقد شركة أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع المخصصة للخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أول جمعية عمومية سنوية لمساهميها غداً الأحد 29 أبريل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نجاح الاكتتاب العام الذي شهدته الشركة في العام الماضي، وشهد طرح شركة أدنوك للإمداد والخدمات، إحدى الشركات الست التابعة لمجموعة أدنوك والمتاحة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً غير مسبوق ففاق الاكتتاب العرض بمعدل 163 مرة، وبذلك احتلت المرتبة الثانية أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لسنة 2023.

ومنذ إدراجها، حققت الشركة نتائج استثنائية، فاختتمت العام بزيادة قدرها 138% على أساس سنوي في صافي الربح وارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، لوكالة أنباء الإمارات: «مع إتمام عامنا الأول شركة مدرجة للاكتتاب العام، نبقى ملتزمين التزاماً راسخاً استراتيجية النمو التحولية التي وضعناها، والتي ستفتح المجال لتعزيز مكانتنا شركة مالكة ومُشغلة لأحد أكبر أساطيل الخدمات اللوجستية والبحرية في العالم ودخولها أسواقاً جديدة بهدف توسيع حضورها الجغرافي وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو الذكي وتقديمها خدمات لوجستية بحرية شاملة لقطاع الطاقة».

وأكّد أن الشركة ملتزمة مواصلة نهج تصاعدي لتوزيعات الأرباح، مع سعيها لزيادة الأرباح السنوية بنسبة لا تقل عن 5% في السنوات المقبلة.

وفي اجتماع الجمعية العمومية، سيتم تصويت المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية لسنة 2023 والتي تبلغ 130 مليون دولار «477 مليون درهم» بما يعادل 6.45 فلوس للسهم، والتي أوصى بها مجلس إدارة الشركة عند إعلان النتائج المالية للسنة المالية كاملة.

وأعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن خطة عملها الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع عملياتها تتماشى تماماً مع هدف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2045، وكذلك استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050، وقد التزمت الشركة استثمار ملياري دولار أمريكي في سفن ذات كفاءة بيئية عالية وحققت انخفاضاً بنسبة 30% في كثافة انبعاثات الكربون في عملياتها منذ سنة 2020.

كما تتطلع الشركة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، وعمليات الشحن، والخدمات البحرية، ومن ذلك تطبيق نظام «السفن الذكية» ضمن أسطولها المتنامي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمصمم للتنبؤ بمشكلات صيانة السفن، وكذلك استخدام كاميرات المراقبة من بعد، وأجهزة الاستشعار، وتحليلات الفيديو الذكية، لتعزيز إجراءات السلامة.

وحققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات إنجازاً متميزاً آخر يتمثل في تشغيل منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، كونها أحد أكبر البرامج اللوجستية المتكاملة على مستوى العالم، بغرض توفير واجهة لوجستية موحدة للعملاء.

ويأتي ذلك إلى جانب الحصول على عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء «EPC» من شركة «أدنوك البحرية»، بقيمة 3581 مليون درهم «975 مليون دولار أمريكي» لبناء جزيرة اصطناعية؛ فيعد توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء التي تندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة توجهاً جديداً وجزءاً من استراتيجية نموها الذكية، ما سيمكنها من توفير إيرادات جديدة بسبب التوسع في قطاعات مختلفة.

وتعتزم الشركة الاستمرار في توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات وهذا من الركائز لتعزيز وحدات أعمالها التي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية في القطاع البحري.

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