جمارك أبوظبي تؤكد على الدور الفاعل للملكية الفكرية في دعم نمو الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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تولي جمارك أبوظبي، قطاع الملكية الفكرية، أهمية قصوى، إيماناً منها لدوره الفاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وارتباطه الوثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون والتنسيق من شركائها، جلسة حوارية حول قوانين الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة في استدامة الأعمال الشعرية، مع الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جمارك أبوظبي للملكية الفكرية، خلال الفترة بين 22 حتى 30 أبريل الحالي، احتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة.. بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع».

وتناولت الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلو عدد من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ومسؤولين ومديرين في جمارك أبوظبي، دور الشعر في خدمة المجتمع، وإبراز الثقافات والقيم النبيلة، والتعريف بقوانين الملكية الفكرية، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حق المؤلف وإنتاجه الإبداعي والفكري في مختلف المجالات، لا سيما الأدبية، وذلك من خلال تطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتوفير المناخ الملائم والمحفز للإبداع والابتكار، والبيئة المثالية لجذب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

كما شهدت فعاليات أسبوع جمارك أبوظبي للملكية الفكرية، إطلاق مسابقات الملكية الفكرية وحق المؤلف، بالإضافة إلى تنظيم 6 ورش تثقيفية للموظفين والمتعاملين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وعدد من الشركات في القطاع الخاص.

وحرصت جمارك أبوظبي على مواكبة التطورات، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عبر تبنّي أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات المتقدمة لتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الجمركي، بما يعزز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، ويحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين والعلامات التجارية، ويسهم في خلق بيئة تشجع الاستثمار وممارسة الأعمال.

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