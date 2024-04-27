كريستيان فومادو : «ون آند أونلي ون زعبيل» يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040

المصدر: دبي- البيان

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أكد كريستيان فومادو، رئيس منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، بأن المنتجع يستعد للمساهمة في تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، حيث يتماشى تصميمه المبتكر وأماكن الإقامة الفاخرة مع الهدف العام المتمثل في تعزيز المشهد الحضري للمدينة مع الحفاظ على التراث الثقافي والحضري لدبي، مشيراً إلى أنه يتم دعم التراث من خلال تكامل المنتجع للرحلات الثقافية الغامرة والخبرات والفنون والتصميمات المنسقة.

وأفاد كريستيان أن المنتجع يهدف إلى تحقيق نشاط سياحي في قطاع الضيافة بإمارة دبي خلال السنوات القادمة من خلال فخامته الغير مسبوقة، موقعه المتميز في قلب دبي، تجاربه الفريدة، وتصميمه المبتكر على المستويين الإقليمي والدولي التي تعكس تراث دبي الثقافي الغني وتقاليدها، إذ يتميز تصميم المنتجع بشكله المزدوج الذي يخطف الأنظار، فهو يتألّف من ناطحتَي سحاب يصل بينهما المبنى المعلّق الأطول في العالم «ذا لينك» الذي يُعتبر منصّةً عصرية تبدو وكأنّها تطفو على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض. وتم استقاء الهوية البصرية للمنتجع من موقعه عند مدخل شارع الشيخ زايد الذي يمر بقلب المدينة، وقد سعى المهندس المعماري نيكين سيكي إلى تقديم «بوابة» أنيقة وفريدة من نوعها إلى دبي ترحب بالسياح والمواطنين العائدين إلى ديارهم. ينعكس أفق دبي المستقبلي أيضًا في التصميم الداخلي للمنتجع، مما يوفر تجربة لا مثيل لها من الفخامة والراحة مع دمج أرقى العناصر في جوهر ون آند أونلي. في إشارة إلى الكثبان الرملية البيضاء الساحرة في دبي، تفوح الغرف والأجنحة بالأناقة مع لوحة ألوان محايدة هادئة وإضاءة منحوتة وأعمال فنية وزخارف رملية رقيقة في المنسوجات.

وقال رئيس منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، بأن المنتجع يحرص على جذب المسافرين الفاخرين المميزين الذين يبحثون عن تجارب لا مثيل لها، والأفراد رفيعي المستوى الذين يرغبون في الحصول على خدمات حصرية ومصممة حسب الطلب، والمقيمين الذين يتطلعون إلى الانفصال عن الحياة اليومية في الإمارة، موفراً العديد من التجارب الفريدة المصممة خصيصاً للضيوف، بدءاً من الرحلات المميزة وتجارب العافية المتجددة إلى الفن والثقافة الغامرة. فمع أحد عشر مطعماً استثنائياً وستة طهاة حائزين على تصنيف ميشلان، يعد المنتجع رائداً في التميز في الطهي في دبي وسيساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الشهرة للإمارة في تجارب تناول الطعام ذات المستوى العالمي. يوفر مبنى ذا لينك، تجارب طعام لا مثيل لها، بما في ذلك لا ديم دي بيك، بقيادة الطاهية الحائزة على نجمة ميشلان الأكثر شهرة في العالم آن صوفي بيك، وأرازونا من محمد جورس، كابو من باكو موراليس، وساجيتسو بواسطة تيتسويا واكودا.

وقال: «يقدم المنتجع ولأول مرة في دبي، مزيجاً غير مسبوق من العلوم الصحية المتطورة والحلول الجمالية الرائدة والعافية الشاملة مع تقديم مركز لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري. يقدم هذا المركز المتواجد في دبي حالياً مجموعة من العلوم والخدمات التي تقدمها العلامة التجارية السويسرية تنافس بها الوجهات الصحية الرائدة في الإمارة، مستحوذة على قطاع السفر الفاخر الأساسي في جميع أنحاء العالم. ستساهم الميزات والعروض المميزة في منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، بما في ذلك ذا لينك ومركز لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري، في تعزيز المزيد من النشاط الاقتصادي المتميز في قطاع السياحة في الإمارة».

الجدير بالذكر، أن منتجع ون آند أونلي ون زعبيل أول منتجع حضري تابع لشركة ون آند أونلي في العالم، حيث تمتزج فيه جاذبية دبي السابقة للعصر مع خدمة الضيافة التقليدية، على عكس المنتجعات الشاطئية الشهيرة للعلامة التجارية، يجلب هذا المنتجع الحياة والطاقة والسحر الذي يتميز به ون آند أونلي إلى أجواء عالمية آسرة.

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