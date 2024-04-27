القطاع العقاري بالشارقة يحقق 3.1 مليارات درهم في مارس

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.1 مليارات درهم خلال شهر مارس، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 8.1 ملايين قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

أوضح التقرير أن عدد معاملات البيع بلغ 837 معاملة، بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون.

وجرت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 350 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 247 معاملة من إجمالي المعاملات.

وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة. كذلك، بالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية .

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