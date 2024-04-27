«ريسبونس بلس» تكمل استحواذها على «بروميثيوس ميديكال»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أكملت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية (RPM)، وهي جزء من شركة ريسبونس بلس القابضة، استحواذها على شركة بروميثيوس البريطانية، لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل باستراتيجيات التوسع الدولي.

وجاء الاستحواذ تماشياً مع رؤية ريسبونس بلس للخدمات الطبية وسعيها الدائم لتحسين الخدمات التي تقدمها وتوسيع نطاقها الجغرافي عبر محفظة أعمال المجموعة. وستواصل «بروميثيوس ميديكال»، التي كانت سابقاً سيفجارد ميديكال ومقرها الولايات المتحدة، العمل ككيان مستقل ضمن محفظة أعمال ريسبونس بلس للخدمات الطبية. وسيتم تغيير العلامة التجارية لعمليات الشركة في المملكة المتحدة ومنطقة الشمال إلى بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال، في حين ستستمر عمليات الشركة في الإمارات تحت اسم بروميثيوس الإمارات.

وتهدف ريسبونس بلس للخدمات الطبية إلى التوسع في سوق المملكة المتحدة ومنطقة الشمال، من خلال الاستفادة من خبرة بروميثيوس في التدريب الطبي الدفاعي، واستشارات الخبراء والتدريب، وحلول ما قبل دخول المستشفى. ومن خلال الاستحواذ، تحظى شركة ريسبونس بلس ميديكال أيضاً بملكية حقوق توزيع مجموعة سيفجار ميديكال المبتكرة المتخصصة بمنتجات الخدمات الطبية الميدانية ومعدات المحاكاة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

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