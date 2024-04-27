29 % حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بحلول 2035

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت قاعدة بيانات «جلوبال داتا»، أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 29 % من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في الإمارات بحلول العام 2035، مقارنة بـ12 % في 2023.

وأوضحت البيانات، أنه من بين جميع مصادر الطاقة المتجددة، من المتوقع أن تتغير حصة قدرة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 11 % في 2023، إلى 26 % في العام 2035. ويتوقع أن تصل حصة الطاقة الشمسية الحرارية إلى 0.63 % في 2035، مقارنة بحصة 0.06 % في 2023. كما يتوقع أن تمثل الطاقة المائية 0.34 % من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في الإمارات في العام 2035.

وفيما يتعلق بإضافات المزيد من قدرات التوليد، يتوقع أن يشهد إجمالي قدرة الطاقة المتجددة 14240.44 ميجاوات من الإضافات خلال فترة التوقعات، بينما يرجح أن يشهد قطاع الطاقة غير المتجددة 4819 ميجاوات من الإضافات. وستصل قدرة التوليد المتجددة في الإمارات إلى 21 جيجاوات في العام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10 % خلال الفترة 2023 ـ 2035.

ويتوقع أن تسجل طاقة الرياح أعلى معدل نمو بنسبة 40.16 % بحلول 2035، تليها الطاقة الحيوية بنسبة 25 %. وتشير التقديرات إلى أن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية لديها معدلات نمو تبلغ 10 % و3 % على التوالي.

كما تعمل الإمارات على إنشاء 8 مصانع لاحتجاز وتخزين الهيدروجين و23 مصنعاً لاحتجاز الكربون، والتي يتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية 2035.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز