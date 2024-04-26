دبي الجنوب تُبرم اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لافتتاح منشأة جديدة بقيمة 500 مليون درهم

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن توقيع اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، أحد أهمّ الوكلاء الحصريين لعلامات السيارات الفاخرة في الإمارات، لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديد بقيمة 500 مليون درهم في دبي الجنوب، لتلبية احتياجات عملاء علاماتها التجارية BMW وRolls Royce وMINI وغيرها.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ سلطان أحمد محمد القاسمي، وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، ويان فيلتون، العضو المنتدب في البطحاء القابضة، الشركة المالكة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتمتد المنشأة المتطورة التي سيتم تشييدها وفقاً لأعلى المعايير والتي تتفوّق على جميع المنشآت الموجودة؛ على مساحة 33 ألف متر مربع، وستوفّر صالة عرض لسيارات BMW، وMINI، وRolls Royce، والعديد من العلامات التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة مركز خدمة شامل لتلبية احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد البيع وخدمات الصيانة. وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في "ذا بزنس أفنيو"، وهي وجهة رئيسية على مقربة من مبنى الطيران الخاص ومطار آل مكتوم الدولي، توفر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة الحرة بجبل علي وشارع إكسبو.

وقال سعادة خليفة الزفين: "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقيّة مع أحد أبرز وكلاء السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستعزيز تواجدها في دبي الجنوب، في أعقاب إنشاء مركز تدريب لمجموعة BMW الشرق الأوسط. وتُعتبر هذه المنشأة الجديدة شهادة على الجاذبية التي تتميّز بها دبي الجنوب للشركات، بفضل منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية الحديثة المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الأعمال. نحن ملتزمون بتقديم كافة أشكال الدعم للمركز الميكانيكي للخليج العربي، للمساهمة في توفير خدمات استثنائية لعملائه في المنشأة الجديدة".

بدوره أعرب يان فيلتون عن سعادته بالمبادرات التنموية لدبي الجنوب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات رفيعة المستوى للعملاء. كما وجه شكره وامتنانه لسمو الشيخ سالم بن محمد القاسمي على تشجيعه ودعمه المستمر للاستثمارات.

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله و تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

بدوره بدأ المركز الميكانيكي للخليج العربي أعماله عام 1976، وهو يقدّم منذ أكثر من 40 عاماً سيارات فارهة وخدمات مميّزة لعملائه في دولة الإمارات العربية المتّحدة، واليوم يقدّم المركز مجموعةً كاملة من خدمات العملاء الاستثنائية التي يديرها أبرع الاختصاصيين في هذا المجال.

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