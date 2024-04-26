أرقام "ألفابيت" الربعية تفوق التوقعات وربحية السهم تلامس 1.9 دولارات

المصدر: دبي - وكالات

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أعلنت شركة الفابيت مالكة جوجل ويوتيوب، عن أرباح الربع الأول، وقد فاقت التوقعات لناحية ربحية السهم والإيرادات، مدعومة بالنمو في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها.

وحققت الشركة ربحية السهم بنحو 1.89 دولار، فيما بلغت التوقعات 1.51 دولار، بحسب LSEG.

وبلغت الإيرادات ما قيمته 80.54 مليار ، فيما كانت التوقعات 78.59 مليار دولار، بحسب LSEG.

وحققت إيرادات الإعلانات على يوتيوب مقابل 8.09 مليار توقعات بلغت: 7.72 مليار دولار، وفقاً لموقع StreetAccount.

وجاءت إيرادات بقيمة 9.57 مليار من جوجل كلاود مقابل توقعات بنحو 9.35 مليار دولار، وفقاً لـ StreetAccount.

أما تكاليف اكتساب حركة المرور TAC فبلغت: مقابل توقعات بنحو 12.74 مليار دولار، وفقاً لـ StreetAccount.

وبعد هذه الأرقام الرابحة، وقفزت الأسهم بنسبة 14% في تداولات ما بعد إغلاق السوق.

إلى ذلك، ستدفع الشركة توزيعات أرباح قدرها 20 سنتاً للسهم وتعيد شراء أسهم إضافية بقيمة 70 مليار دولار.

على خطى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، تستثمر شركة Alphabet في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي استراتيجية ساعدت في زيادة الطلب على خدماتها السحابية، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28% في الربع الأول.

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