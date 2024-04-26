«أكرونيس» تفتتح مركز بيانات جديداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أكرونيس» عن افتتاح مركز بيانات جديد لأكرونيس سايبر كلاود في دبي، وذلك في إطار توجهها الاستراتيجي للاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي المتزايد في المنطقة.

يأتي افتتاح مركز البيانات الأحدث بالتزامن مع التطور الكبير في قدرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 16% بحلول عام 2029.

كما يؤكد دخول مركز بيانات «أكرونيس سايبر كلاود» إلى سوق مراكز البيانات في الإمارات على التزام الشركة بتقديم حلول حماية للأمن السيبراني تتميز بالأمن والموثوقية، مما يعكس قوة التزامها تجاه عملائها.

ومن المتوقع أن يوفر مركز بيانات أكرونيس سايبر كلاود للشركاء في المنطقة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الحماية السيبرانية المتقدمة والمصممة وفقاً للاحتياجات، مما سيمكنهم من تطوير خدمات جديدة وإدارة احتياجات حماية البيانات لشركائهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. كما سيسمح مركز البيانات بسرعة وصول أكبر وتوفر مستمر للبيانات بالإضافة إلى ميزة إضافية تتمثل في سيادة البيانات.

وقال زياد نصر، المدير العام لشركة أكرونيس الشرق الأوسط: في ظل تصاعد المخاطر السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي، سيلعب مركز بيانات أكرونيس سايبر كلاود الجديد دوراً محورياً في مساعدة المؤسسات على الحصول على حلول جذرية للحماية السيبرانية واستعادة فعالة للبيانات. ونظراً لما تواجهه الشركات في المنطقة من هجمات سيبرانية متطورة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية سيبرانية متقدمة، فإن الحلول المتكاملة التي تقدمها أكرونيس والتي تجمع بين الأمن السيبراني وحماية البيانات التي تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تمتلك مكانة فريدة لمواجهة هذه التحديات الجديدة.

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