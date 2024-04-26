«جيسيك جلوبال» يناقش مهارات المرأة في مجال الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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دعم معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024» في دبي مسؤولي الأمن السيبراني للاستعامة بمهارات النساء في هذه الصناعة والمساعدة في مكافحة الانتشار المتزايد للتهديدات السيبرانية. وشهد المعرض صعود محترفات الأمن السيبراني للحديث عن ظهور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مشهد الأمن السيبراني.

ومن ضمن الجلسات العشر التي انعقدت خلال الحدث، تضمنت المواضيع كيفية استقطاب المزيد من النساء إلى الصناعة، وأصول التكنولوجيا المالية في الأنظمة المصرفية، وقصص شخصية لمخترقات سابقات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني.

وفي حلقة نقاش بعنوان «المرأة والأمن السيبراني: إعادة تعريف المخاطر والتمثيل»، شاركت ياسمين إدريسي عزوزي، مسؤولة برنامج الأمن السيبراني في الاتحاد الدولي للاتصالات في سويسرا، والدكتورة ريم الشمري، رائدة الفكر في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا، قطاع الطاقة في الكويت، والإماراتية علياء السعدي، منسق برنامج الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، للتعمق في هذه الصناعة وما ينتظرها في المستقبل.

وقالت ياسمين إدريسي عزوزي: لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه (لإشراك المزيد من النساء). هناك بعض النساء العاملات في هذه الصناعة، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والثقافة وإدراك أن هناك قيمة إضافية لمشاركة المرأة في هذا القطاع.

وأضافت: الأمن السيبراني ليس مجرد مهنة فحسب، بل هو أيضاً عقلية الكمال والاستفادة من العالم الرقمي. من المهم أن ندرك أنه من الصعب الحصول على وظائف على مستوى المبتدئين، حيث لا توجد فرص كثيرة. ومع ذلك، لمعالجة هذه المشكلة والدخول إلى الصناعة، يمكن للأشخاص الانتقال من مجالٍ آخر سواء كان مجال الرعاية الصحية أو القانون حيث إن هناك حاجة إلى المهارات والخبرة نفسها.

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