2.43 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 2.43 مليار درهم، تمت عبر 980 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 758 مبايعة بقيمة 1.95 مليار درهم، منها 68 مبايعة لأراضٍ، و628 مبايعة لوحدات سكنية و62 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا مبايعات اليوم من حيث القيمة بـ 160 مليون درهم عبر 9 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 120 مليون درهم نتجت عن 36 صفقة، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 108 ملايين درهم عبر 51 صفقة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 359 مليون درهم تمت عبر 187 معاملة، منها 48 رهناً لأراضٍ، و109 رهونات لوحدات سكنية، و30 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 35 هبة بقيمة 122 مليون درهم.

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