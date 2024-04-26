تقرير بريطاني: طلب قوي على العقارات التجارية في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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أكد تقرير للمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين في المملكة المتحدة، أن هناك طلباً قوياً على العقارات في دبي وخاصة العقارات التجارية، موضحاً أن هذا الأمر أدى إلى مزيد من النمو في الإيجارات.

وذكر التقرير أن معدل الإشغال في قطاع المكاتب بدبي يبلغ 93 %، وهي نسبة مرتفعة بشكل كبير، وترتفع بشكل أكبر في المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي إلى 97 %.

وأضاف أن إيجار المكاتب في دبي سيستمر في الارتفاع بسبب النمو السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي بعض العوامل التي ستدفع السوق إلى أعلى. وأشار إلى أنه لا يزال هناك طلب كبير على معظم أنواع العقارات.

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