11 مليار درهم أرباح بنوك دبي خلال الربع الأول

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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تجاوزت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 11 مليار درهم خلال الربع الأول 2024، مقارنة بـ 9.7 مليارات بالربع الأول 2023.

وأظهر رصد لـ«البيان» أن الأرباح الصافية للبنوك الـ 5 خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2024 زادت بنسبة 14.4 % أو ما يعادل 1.4 مليار درهم، بإجمالي أرباح صافية 11.1 مليار درهم.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق 6.7 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول بنمو 67 %.

وحقق «الإمارات الإسلامي» صافي أرباح قياسياً بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول بزيادة نسبتها 35 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كذلك حقق بنك المشرق نمواً في صافي الأرباح خلال الربع الأول بنسبة 25 % إلى 2 مليار درهم، مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الربع الأول 2023.

وسجّل «دبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 11 % خلال الربع الأول بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول 2023. وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح ممتازة بعد الضريبة بلغت 701 مليون درهم خلال الربع الأول 2024، بزيادة نسبتها 21.9 %، مقارنة بالفترة المقابلة من 2023.

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