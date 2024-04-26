إطلاق مشروع الواجهة المائية في قرية الحمرا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت الحمرا، تطوير واجهة الحمرا المائية، وهي مشروع سكني يقع على الواجهة المائية ضمن مجتمع قرية الحمرا. يقع المشروع الجديد على طول شاطئ نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، ويضم 622 شقة ضمن خمسة مبانٍ من 18 طابقاً، و19 وحدة من طراز تاون هاوس تتميز كل منها بشرفة واسعة وإطلالة على البحر. ويضم المشروع وحدات متنوعة منها الاستوديو، والشقق من غرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف ومنازل التاون هاوس من طابقين. ويشمل المشروع مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المتنوعة.

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