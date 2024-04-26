جولة ترويجية لـ«دبي للسلع» باليابان لتعزيز النمو بالإمارة في مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح، جولته الترويجية الأولى في اليابان، ضمن سلسلة جولاته الترويجية «وجد من أجل التجارة». وركزت الجولة على مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، لتعزيز المنظومة التكنولوجية المزدهرة في مركز دبي للسلع المتعددة.

وتأتي هذه الجولة الترويجية، التي عقدت في طوكيو، استكمالاً للعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة 83 شركة يابانية، تمثل أكثر من 24 % من مجمل الشركات اليابانية العاملة في الإمارات، ويوفر وجهة مثالية للشركات اليابانية التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها انطلاقاً من دبي.

وخلال الجولة، قام مسؤولون تنفيذيون من الوفد الممثل لمركز دبي للسلع المتعددة، بتعريف قادة الأعمال اليابانيين في مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، بما في ذلك من «Cygames» و«Next Ninja» و«Square Enix»، بالفرص التي يقدمها المركز للشركات، لتوسيع نطاق عملياتها دولياً، والوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم عبر إمارة دبي.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تحتضن منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أكثر من 80 شركة يابانية، تمثل ما يقارب 25 % من إجمالي عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات، ونرى أن سوقنا تزخر بالكثير من الإمكانات التي يمكن لقطاع الأعمال الياباني الاستفادة منها.

ففي ظل ما نوفره من تسهيلات ومزايا معَزّزة لتأسيس وممارسة الأعمال، بجانب منظوماتنا المخصصة لقطاعات التكنولوجيا، وما نتمتع به من بنية تحتية حديثة، بما فيها مركز الذكاء الاصطناعي المرتقب التابع للمركز، هناك فرص كبيرة لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، مثل تقنيات الويب 3 والتشفير والألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ما رأيناه اليوم من اهتمام كبير ببيئة أعمالنا، يمثل حافزاً قوياً لتعزيز الروابط التجارية بين منطقتينا، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات والشركاء اليابانيين في دبي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز