90 % مبيعات شقق برج «جاردن ريزيدنس» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت «الإمارات العقارية» في عجمان عن بيع نسبة 90 % من شقق مشروع برج «جاردن ريزيدنس» السكني في مدينة الإمارات بعجمان والمطروح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر، ويجري العمل في إنجاز المشروع على قدم وساق.

وقالت حنان جنحو المدير التنفيذي للشركة، إن موقع المشروع متميز في مدينة الإمارات بعجمان ويتكون من 15 طابقاً تشمل 300 وحدة سكنية، كما أن العمل يسير في المشروع على قدمٍ وساق، موضحة أن البرج يضم شققاً سكنية تتكون من غرفة وصالة وغرفتين وصالة، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم.

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