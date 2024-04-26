صعود سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي في تداولات أمس، وارتفع مؤشر السوق بـ0.06 % أو ما يعادل 2.5 نقطة، مسجلاً مستوى 4169.87 نقطة، بدعم مكاسب قطاعات المالية والاتصالات والسلع الاستهلاكية.

وقاد سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 10 % ليغلق عند 5.8 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 118.6 مليون درهم، تعادل 20 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 592 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بـ71.4 مليون درهم ليغلق عند 7.42 دراهم. وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم جي إف إتش المالية 5.8 %، ودبي التجاري 4.2 %، وأمانات القابضة 2.9 %، والإمارات دبي الوطني 1.85 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9041.51 نقطة متراجعاً هامشياً بـ0.04 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 197.95 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 85.8 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 56.8 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم منازل 14.7 %، وجي إف إتش المالية

6.4 %، وإي سفن- أذونات 4.55 %، ودانة غاز 3.7 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 992.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و592.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 616.4 مليون سهم عبر تنفيذ 28.4 ألف صفقة.

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