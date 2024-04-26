تعاون بين «آرتشر للطيران» وأبوظبي للاستثمار لإطلاق خدمات التاكسي الطائر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «آرتشر للطيران» المتخصصة في صناعة الطائرات الكهربائية العمودية، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تسريع تشغيل خدمات التاكسي الطائر في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى تصنيع طائراتها داخل الدولة وتأسيس مهابط مروحية للتاكسي الطائر.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تقود أبوظبي جهود إطلاق التاكسي الطائر الكهربائي عالميا.

ويسرنا إعلان الشراكة مع «آرتشر للطيران»، إحدى الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم لتوفير كافة سبل الدعم لها لتأسيس مقرها الدولي بأبوظبي. وقال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«آرتشر للطيران»: الاتفاقية ستوفر حافزاً لتسريع إطلاق عملياتنا للتاكسي الطائر الكهربائي في الدولة في أواخر 2025 كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام أبوظبي القوي بدعم «آرتشر للطيران» في إطار سعي الإمارة لتكريس مكانتها كمركز عالمي للتنقل الجوي المدني.

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