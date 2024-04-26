أرباح بنوك دبي تتجاوز 11 مليار درهم خلال الربع الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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تجاوزت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2023.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة أن الأرباح الصافية للبنوك الـ5 خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2024 زادت بنسبة 14.4 % أو ما يعادل 1.4 مليار درهم، بإجمالي أرباح صافية 11.1 مليار درهم.

بنك الإمارات دبي الوطني

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق 6.7 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 67 %، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع، فيما تم إغلاق صفقات بارزة لقروض الشركات بنجاح في جميع أنحاء المنطقة.

الإمارات الإسلامي

حقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة بنسبة 35 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وجاء هذا النجاح المالي المتميز نتيجة النمو القوي بنسبة 19 % في إجمالي الدخل ومدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، وهو ما يُعد بمثابة دليل على بيئة الأعمال السليمة والراسخة وكفاءة الإدارة المالية الاستراتيجية في المصرف.

بنك المشرق

حقق بنك المشرق نمواً في صافي الأرباح (بعد الضريبة) خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 25 % إلى 2.04 مليار درهم، مقارنة بـ1.63 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وارتفعت الإيرادات التشغيلية في الربع الأول 2024 إلى 3.14 مليارات درهم، مقارنة بـ2.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

دبي الإسلامي

سجّل بنك «دبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة

11 % خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. كما سجّل «دبي الإسلامي» نمواً قوياً بنسبة 26.5 % على أساس سنوي في إجمالي الدخل ليبلغ 5.6 مليارات درهم مقارنة بـ4.43 مليارات درهم، وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 2,99 مليار درهم.

دبي التجاري

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح ممتازة بعد الضريبة بلغت 701 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21.9 % (مرتفعة بنسبة 33,9 % على أساس ما قبل الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.

وعزز النمو القوي في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير النتيجة القوية لصافي إيرادات الفوائد، والتي كانت مدعومة بالدخل غير الممول الذي عوض مصاريف ضريبة الشركات. وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفوائد. وظل النشاط التجاري والثقة التجارية في دولة الإمارات مثيرين للإعجاب، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيجابية في معظم القطاعات في الفترات المقبلة.

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