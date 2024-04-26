«هيئة مطار الشارقة» تناقش تعزيز استراتيجيات خطط العمل الاستباقية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي الاجتماع التنسيقي لفرق العمل المعنية في المطار والذي عُقد صباح أمس لمناقشة تعزيز استراتيجيات خطط العمل الاستباقية.

حضر الاجتماع الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، وعدد من مديري الإدارات، وممثلون من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من دائرة الطيران المدني بالشارقة، ومركز جمارك الركاب، وإدارة شرطة المنافذ والمطارات في شُرطة الشارقة، إضافة إلى مركز مراقبة جوازات منفذ مطار الشارقة، وشركة الشارقة لخدمات الطيران، بهدف مناقشة خطط العمل الاستباقية والاحترازية المعتمدة خلال حالات الطوارئ والأزمات وسبل تطويرها.

وثمن رئيس الهيئة جهود جميع الفرق العاملة في مطار الشارقة خلال منخفض الهدير الذي شهدته الدولة في منتصف أبريل الحالي، مؤكداً أهمية التعاون لضمان استمرارية العمليات وكفاءتها في مختلف الظروف الاستثنائية، ومواصلة توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمرتادي المطار من المسافرين والعاملين، وبما يتماشى مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الطيران والسفر.

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