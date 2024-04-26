68 مليوناً أرباح البنك العربي المتحد للربع الأول بزيادة 25 %

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس، حيث سجّل البنك أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 68 مليون درهم الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 55 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2023، مما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 25%. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 163 مليون درهم.

ويأتي النمو في صافي الربح نتيجة للتحسن الكبير في إجمالي أصول البنك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر، وتعزيز الميزانية العمومية مع التركيز على الجودة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: سعداء بالنتائج الإيجابية للربع الأول من العام 2024، والتي تعكس نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته بشكل فعال من خلال تعزيز النمو في قطاعات البنك الرئيسية واتباع نهج حكيم للحد من المخاطر. سجل إجمالي الأصول خلال الربع الأول 17.9 مليار درهم كما ارتفع صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 2% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4%. إضافة إلى ذلك فقد تحسنت جودة الأصول بشكل أفضل مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 4.8%، في حين تحسنت نسبة التغطية إلى 127% مقارنة بـ7.8% و102%، على التوالي، في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف: أهدافنا ورؤيتنا للبنك العربي المتحد تتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وخطط النمو الطموحة للدولة فنحن في وضع جيد للاستفادة من الأسس القوية والاتجاهات الاقتصادية الإيجابية بينما نواصل تسريع الإجراءات لتحقيق أقصى قدر من النمو.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: النمو في إجمالي صافي الإيرادات والأرباح في الربع الأول من العام 2024 دليل واضح على نجاح المبادرات العديدة التي تم تنفيذها في البنك العربي المتحد. وسوف نواصل جهودنا بالعمل على تحقيق رؤيتنا الطموحة وتسريع وتيرة الاستثمار في استراتيجية النمو مع التركيز على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي كافة تطلعات العملاء والتمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية.

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