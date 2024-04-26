2 مليار درهم صافي أرباح بنك المشرق في 3 أشهر بنمو 25 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتساب ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9%، والتي تم فرضها من 1 يناير 2024، إلا أن البنك تمكن من تسجيل نمو في صافي أرباحه في الربع الأول بلغ 2 مليار درهم، بزيادة كبيرة بلغت 25% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الأرباح ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو في الدخل التشغيلي وصافي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 23% على أساس سنوي. ومن المحركات الرئيسة التي تقف خلف هذه الأرباح، النمو الاستثنائي الذي حققته أعمال البنك، وهوامش الربح الجيدة من العملاء، وبيئة أسعار الفائدة الحالية، وانخفاض تكاليف المخاطر.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: نجحت الإمارات في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل بيئتها الاستثمارية القوية التي تدعمها قوانين وسياسات مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمارات.

وقد أكدت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي كفاءة النموذج الاقتصادي للدولة، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة بسياسات الدولة وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات المباشرة عبر قطاعات الأعمال الرئيسة كالعقارات والسفر والسياحة، والتجزئة كما سيسهم الارتفاع الحالي في أسعار النفط بدور مهم في مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة.

وأضاف: تمثل جهودنا لإطلاق بنك تجزئة رقمي في باكستان خطوة مهمة على صعيد مواصلة توسيع أعمالنا على المستوى العالمي، كما أن بدء عملياتنا المصرفية للشركات بالمملكة المتحدة، وافتتاح فرعنا الجديد في مومباي الهندية يمثل جانباً أساسياً في سياق مهمتنا لتقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر مختلف الأسواق التي نعمل بها. كما يمثل إطلاق المشرق نيو في مصر خطوة محورية في سياق مساعينا لتوفير تجارب سلسلة .

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