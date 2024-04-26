إطلاق التحالف العالمي للمجتمعات صافي صفرية الانبعاثات في «قمة الاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي تُعقد ليومين، تحت شعار الحياد المناخي والاقتصاد الدائري، بمشاركة أكثر من 500 من صناع القرار والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، من أكثر من 200 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

كما شهد اليوم الأول للقمة، إطلاق التحالف العالمي للمجتمعات صافي صفرية الانبعاثات، والذي يستهدف بناء اتحاد من الشركات العالمية، وربط النماذج الناجحة للمجتمعات والمشاريع المستدامة في كل من الصين ودولة الإمارات، إضافة إلى وضع استراتيجيات توسعية، تشمل مشاريع رائدة أخرى من حول العالم.

ويعتبر التحالف ثمرة تعاون مشترك بين شركة بيوسفير 3 (Biosphere 3)، وهي شركة بارزة في الصين، تدعم توجهات الحياد المناخي، والجهود الرامية للوصول إلى صافي صفرية الانبعاثات، وشركة سي القابضة، الشركة الرائدة في قيادة التوجه نحو مستقبل صافي صفري الانبعاثات، والمتخصصة في تصميم وبناء والاستثمار في البنية التحتية والمدن المستدامة حول العالم، وتقف وراء إطلاق العلامة التجارية للمدينة المستدامة.

وجرى إطلاق التحالف خلال اجتماع شارك فيه مجموعة من قادة الصناعة وصناع القرار، وسيعمل على دمج الجهود، وتعزيز مجالات التعاون، وتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بآليات التنفيذ، وتحفيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

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