«إمباور» و«إليبس» تجددان الالتزام بأنظمة «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

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جددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، و«إليبس» إحدى الشركات التابعة لها، والمتخصصة في الحلول الحرارية المبتكرة، والمصنعة للأنابيب العازلة، شهادات الآيزو في نظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (آيزو 45001:2018)، في خطوة تعكس التزام الشركتين في تبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية. كما تمكنت «إمباور» أيضاً من تجديد شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (آيزو 27001:2013)، المتمثلة في حماية بياناتها المالية والملكية الفكرية، ومعلومات المتعاملين، بما يحمي خصوصيتهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، رئيس مجلس إدارة «إليبس»: «توفر الشركتان خدمات نوعية تواكب طموحات المتعاملين، وتلبي متطلباتهم بما يحقق سعادتهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي بُنيت على تبني أفضل الممارسات الحكومية، وجعلها مرجعية عالمية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات، وخطة دبي ومضامينها في بلوغ أرفع درجات الريادة والتميز، والأداء السباق المبدع المبتكر في تلبية حاجات الفرد والمجتمع».

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