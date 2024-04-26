12 شركة إماراتية بقائمة ديلويت لشركات التكنولوجيا الناشئة الأسرع نمواً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ديلويت الشرق الأوسط، أمس، عن نتائج الدورة الثالثة من قائمة Fast 50 لشركات التكنولوجيا الناشئة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بالاستناد إلى نمو إيراداتها خلال السنوات الأربع الماضية، وقد ضمت القائمة 12 شركة إماراتية.

وكانت ديلويت قد استلمت نحو 200 طلب من شركات التكنولوجيا العاملة في منطقة الشرق الأوسط وقبرص. وتمثل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل تطوير البرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والإعلام والترفيه وغيرها. وأظهرت النتائج، أن الشركات التي استحوذت على المراتب الخمسين الأولى حققت هذا العام معدل نمو يبلغ 1906%، كما بلغت إيراداتها السنوية 3 مليارات دولار خلال العام 2022. وتشير النتائج إلى المساهمة الكبيرة لهذه الشركات في نمو قطاع التكنولوجيا وفي اقتصاد دول المنطقة.

وضمن برنامج Fast 50، خصصت ديلويت جائزة النجم الصاعد لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تُظهر إمكانية نمو كبيرة، لكنها بدأت عملياتها التجارية منذ أقل من 3 سنوات، ولم تستوفِ بذلك معايير الترتيب النهائي. وجاءت شركة التكنولوجيا المالية Flexxpay الإماراتية في المركز الثالث.

كما قدمت ديلويت Fast 50 قائمة التأثير لشركات التكنولوجيا التي تقع أبعاد البيئة والمجتمع والحوكمة في صلب رسالتها. وفي الدورة الثالثة من Fast 50 استحدثت ديلويت فئة جديدة، وهي نساء في المراكز القيادية لتكريم شركات التكنولوجيا التي تستوفي جميع المعايير المعتمدة، وتقودها امرأة في منصب الرئيس التنفيذي أو تشكل المرأة 50% من فريقها التأسيسي. وفازت بهذه الجائزة في المركز الأول شركة التكنولوجيا البيئية اللبنانية (YYReGen)، وفي المركز الثاني، شركة التكنولوجيا البيئية الإماراتية (The Surpluss).

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