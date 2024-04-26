«إس آند بي»: نمو اقتصاد الإمارات في 2024 ضعف وتيرة الاقتصادات الخليجية عند مستوى 4.4 %

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أظهرت تقديرات محدثة لوكالة «إس آند بي» للتصنيفات الائتمانية، أن اقتصاد الإمارات سينمو خلال العام 2024 بضعف وتيرة نمو الاقتصادات الخليجية.

ووفق بيانات محدثة خاصة بشهر أبريل الجاري، أصدرتها الوكالة العالمية، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.4% خلال العام 2024.

وتعتبر هذه التقديرات أعلى من توقعات وكالة رويترز التي صدرت قبل أيام والتي كانت عند 4%، والتي تبقي الإمارات أيضاً في المقدمة على مستوى الخليج والمنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات توسعاً استثنائياً خلال العام الجاري، لاسيما مع نمو إيجابي متوقع للاقتصاد غير النفطي مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، حيث سينمو الاقتصاد الإماراتي بأسرع وتيرة نمو تصل إلى ضعف نمو الاقتصادات الخليجية.

وأظهرت البيانات، أن اقتصاد الإمارات سينمو بنسبة 4.4% خلال العام 2024، فيما سينمو الاقتصاد السعودي عند 2.2%، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني 1.4%، أما الاقتصاد القطري فتشير التقديرات إلى أنه سينمو بنسبة 2.2% خلال العام الجاري، فيما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.4%، أما الاقتصاد الكويتي فمن المتوقع أن ينمو عند معدل 2%.

وتظهر التقديرات الأخيرة لوكالة «إس أند بي»، أن نسبة النمو تتفوق كذلك على التوقعات الأخيرة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي مطلع أبريل الجاري، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 4.2% خلال 2024، ترتفع إلى 5.2% خلال 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% خلال 2023. وتتوقع تقديرات الوكالة أيضاً نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.1% خلال العام 2025، فيما حافظت على تقديراتها للنمو خلال العام الماضي 2023 عند 3.1%.

نفط وتضخم

وبحسب تقرير «GCC Insurance Markets In 2024: Risks & Opportunities» الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل لعام 2024، ما يدعم النمو الاقتصادي القوي في القطاعين النفطي وغير النفطي في منطقة الخليج.

وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط في عام 2024 إلى ما بين 1.5% و 2.5% مقارنة بأكثر من 4% في عام 2022.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والذي يعتبر المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، أن معدل التضخم في الإمارات سيحافظ على مستوياته الإيجابية خلال العام الجاري بنفس معدلات العام الماضي عند 2%.

نصيب فرد

وأشارت بيانات التقرير إلى أن الإمارات تتصدر الدول الخليجية في معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، المقومة بالدولار، حيث يلامس مستويات 90 ألف دولار للفرد، تليها قطر عند حدود 75 ألف دولار، والكويت ثالثة عند 40 ألف دولار للفرد، ورابعاً السعودية بحدود 33 ألف دولار للفرد، وخامساً البحرين بـ30 ألف دولار للفرد، وسادساً سلطة عمان بحدود 20 ألف دولار للفرد.

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